Швеция, Финляндия и Турция в октябре могут провести встречу по членству в НАТО

1 окт. 12:52

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью турецкой газете Hurriyet, что делегации Финляндии, Швеции и Турции могут в октябре провести встречу по процессу членства в НАТО.

"Мы, конечно, надеемся, что члены НАТО завершат процесс рассмотрения нашей заявки как можно быстрее. На данный момент у нас хороший результат. Осталось одобрение парламентов двух стран: Турции и Венгрии", - поведал он.

Глава финского внешнеполитического ведомства отметил, что стороны добились прогресса в данном вопросе. "Я не хочу вдаваться в подробности, но встреча в августе показала позитивную атмосферу, и был достигнут прогресс. Ожидается, что следующее заседание состоится в октябре", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в июне 2022 года Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум, позволяющий начать процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Позже в Турции заявили, что меморандум не носит окончательного характера и парламент страны может не одобрить его, если Швеция и Финляндия не выполнят закрепленные в нем обязательства о противодействии террористическим организациям. Хельсинки и Стокгольм станут членами организации после ратификации документов всеми государствами НАТО.