Путин: отношения России и Китая развиваются, несмотря на сложность международной обстановки

1 окт. 12:41

Президент России Владимир Путин направил поздравления председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования КНР.

"Примите самые теплые, дружеские поздравления по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что отношения Москвы и Пекина динамично развиваются в духе стратегического взаимодействия и партнерства. Кроме того, страны успешно сотрудничают, несмотря на сложность международной обстановки, на самых разных направлениях.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - сказал Путин.

Он также пожелал китайскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в проведении предстоящего XX съезда КПК.