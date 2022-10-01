"Южный газовый коридор" достиг Болгарии

1 окт. 11:49

В эти минуты в Софии проходит церемония ввода в эксплуатацию интерконнектора, соединяющего газотранспортные сети Греция и Болгарии (IGB) и обеспечивающего доступ Болгарии к "Южному газовому коридору".

В мероприятии участвуют президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Болгарии Румен Радев, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон, президенты Северной Македонии и Сербии Стево Пендаровский и Александр Вучич, премьер-министры Греции и Румынии Кириакос Мицотакис и Николае-Ионел Чукэ, а также исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

IGB предусматривает транспортировку в Болгарию газа, добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Ранее госкомпания Bulgargaz EAD и консорциум "Шахдениз" заключили контракт на поставку 1 млрд куб метров газа с месторождения "Шахдениз-2".

Общая протяженность трубопровода составляет 182 км, 150 из которых пролегает через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода составляет 5 млрд куб метров. Его стоимость превышает 240 млн евро.