Ильхам Алиев рассказал о перспективах сотрудничества с Китаем

1 окт. 11:38

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с Днем образования КНР.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице Ваш дружественный народ по случаю 1 октября - Дня образования Китайской Народной Республики, передаю наилучшие и искренние пожелания", - сказано в письме азербайджанского лидера.

Он подчеркнул, что за последние 73 года Китай добился поразительных достижений в экономической, социальной, научно-технической сферах жизни и в международной плоскости, и вступил в качественно новый этап своего развития. "Сегодня мы являемся свидетелями больших успехов, достигнутых под Вашим лидерством страной, обладающей мощной экономикой, отличающейся активной ролью и позицией на международной арене. Азербайджан, как дружественная страна, рад видеть успехи Китая", - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства обратил внимание на том, что Баку придает особое значение связям с Пекином, которые опираются на исторические традиции. "Хочу с удовлетворением отметить, что за 30 лет, прошедших с момента установления наших дипломатических отношений, дружественные связи между нашими странами, сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, динамично развиваясь, достигли уровня стратегического партнерства", - поведал президент Азербайджана.

Он также заметил, что Азербайджан высоко оценивает поддержку Китаем суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. "Азербайджан также всегда однозначно поддерживал суверенитет и территориальную целостность Вашей страны", - добавил Ильхам Алиев.

Кроме того, он указал на то, что сейчас у стран хорошие перспективы для обогащения новым содержанием эффективного сотрудничества во всех сферах, в частности, в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях.

"В то же время мы заинтересованы в расширении проводимых совместно с китайскими компаниями работ по реконструкции и восстановлению на наших освобожденных от оккупации территориях. Уверен, что мы сможем еще больше укрепить и углубить взаимовыгодное сотрудничество, в полном объеме используя имеющийся потенциал в различных сферах, в том числе в рамках инициированного Вами проекта "Пояс и путь", - сообщил азербайджанский лидер.

Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями азербайджано-китайская дружба и стратегическое партнерство и впредь будут расширяться и укрепляться на благо народов и в интересах стран. "В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Китая – постоянного мира и процветания", - говорится в письме.