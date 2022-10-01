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Туркменистан намерен приобрести оборудование для увеличения производства СПГ

Туркменистан намерен приобрести оборудование для увеличения производства СПГ

Туркменская газодобывающая и газораспределительная компания Turkmengaz собирается закупить оборудование для увеличения производства сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам состоявшегося 30 сентября заседания правительства.

Издание отмечает, зампредседателя Кабинета министров Шахым Абдрахманов отчитался о проекте постановления "О закупке государственным концерном Turkmengaz материально-технического оборудования и средств". В частности, он отметил, что модернизация производственных мощностей Багаджинского комплекса по очистке газа и выпуску сжиженного газа позволит вывести его на полную мощность, что поспособствует наращиванию добычи голубого топлива на одноименном месторождении и производства СПГ.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уже подписал соответствующее постановление.

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