Дагестан отчитался в рыбной ловле

1 окт. 10:23

Рыбодобытчики Дагестана с начала года выловили 19 166 т рыбы, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства. Уточняется, что большая часть улова составила килька.

"С начала 2022 года в Дагестане выловлено 19 тыс 166 т рыбы. Кильки добыли более 15 тыс т. Около 1 тыс 200 т долгинской сельди, кефали – 506 т", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября стартовал осенний промысел частиковых. Всего в Каспийском море на осуществление промышленного рыболовства выдано 348 разрешений, а добывают рыбу 14 судов рыбопромыслового флота.

