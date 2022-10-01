Спикер парламента Турции раскритиковал Пелоси за поездку в Ереван

1 окт. 10:00

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп считает провокационным недавний визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван.

По его словам, эта поездка поощряет Армению, игнорирующую резолюции СБ ООН, а также многие другие документы, где она четко обозначена в качестве страны-оккупанта.

"Этот визит, совершенный на фоне процесса, в рамках которого Азербайджан сказал: "Если вы не можете решить эту проблему, то я решу ее своими силами" и взял на себя инициативу, освободив свои земли от оккупации, является злонамеренным и безответственным шагом, наносит ущерб миру в регионе", - цитирует Шентопа агентство Anadolu.

Спикер турецкого парламента также обратил внимание на то, что Минской группе ОБСЕ, в число сопредседателей которой входят и США, за 30 лет существования так и не удалось урегулировать проблемы между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, Нэнси Пелоси посетила Ереван 17-19 сентября. В ходе поездки она провела встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром обороны Суреном Папикяном, спикером парламента Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами.