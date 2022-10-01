Напряженность в Эгейском море угрожает единству НАТО 

Впервые за всю историю своего существования единство НАТО оказалось под угрозой в результате раскола между двумя членами альянса: Турцией и Грецией и их маневров в Эгейском море. Очередной виток кризиса начался в августе, когда Анкара заявила, что греческие пилоты нацелились на турецкие самолеты, выполняющие миссии на Восточным Средиземноморьем, а греческие воздушные средства преследовали их во время учений.

Middle East Monitor сообщает, что на этой неделе Анкара выразила протест Вашингтону, вызвала греческого посла и обвинила Афины в размещении американской бронетехники на двух Эгейских островах у турецкого побережья. Греция, в свою очередь, назвала обвинение ”совершенно необоснованным” и в ответ раскритиковала Анкару за "агрессивное поведение". В более широком международном контексте раскол между Турцией и Грецией происходит в момент, когда НАТО пытается выступить единым фронтом против России из-за ее спецоперации на Украине. Действия РФ напрямую повлияли на единство и приоритеты НАТО.

Не сумев урегулировать напряженность в Эгейском море, альянс обнажил внутренние разногласия.

Один из триггеров конфликта между Турцией и Грецией - выборы, которые пройдут в обеих странах в следующем году. Считается, что президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предстоит пережить самое непростое голосование за все 20 лет его нахождения у власти в связи с экономическими и миграционными проблемами. Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис, избранный в 2019 году, по сообщениям, теряет поддержку из-за роста цен на энергоресурсы, отчасти спровоцированного кризисом на Украине.

В начале недели, выступая на Teknofest, крупнейшем авиационном и аэрокосмическом фестивале, проводимом Турцией, Эрдоган сказал: ”Вспомните историю. Если черта будет пересечена, придется дорого заплатить. Не забывайте Измир”. В своем призыве турецкий лидер имел в виду разгром греческих сил, оккупировавших в 1922 году турецкий город.

В ответ министр иностранных дел Греции Никос Дендиас обратился к НАТО, ЕС и ООН, осудив риторику турецких чиновников.

США пытаются восстановить равновесие между Грецией и Турцией. Баланс пошатнулся в 2017 году, когда Анкара подписала соглашение на покупку российской системы ПВО С-400. В результате, США продлили на пять лет двусторонний военный договор с Грецией. Минувшим летом решение было одобрено греческим парламентом. США также отказались от сделки по обеспечению Турции истребителями F-35.

В июле министр обороны Греции Николаос Панайотопулос встретился в Пентагоне с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсуждали "укрепляющееся оборонное сотрудничество между Вашингтоном и Афинами, а также крепкое партнерство в сфере модернизации оборонных возможностей".

Что касается сделки по F-35, в данном случае НАТО и США беспокоит не Турция, а Россия. Три года прошло с того момента, как Турция получила систему С-400, но по-прежнему ее не активировала, чтобы не нанести вред обороне и единству НАТО. Для поддержания мира в Эгейском споре во вновь образовавшемся треугольнике Анкара – Афины - Вашингтон еще предстоит найти баланс.