Сенатор Керимов перечислил 750 млн рублей на достройку самой большой мечети в Дагестане

30 сен. 23:54

Сенатор Сулейман Керимов послал первый транш в 750 млн рублей Муфтияту Дагестана для окончания строительства самой большой мечети на Северном Кавказе - мечети имени пророка Мухаммада в Махачкале. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Хизри Абакаров.

По его словам, о своем поступке ему сообщил сам Керимов.

Абакаров напомнил, что ранее сенатор пообещал, что профинансирует завершение строительства мечети.

"Сулейман всегда держит свое слово. Сегодня он перечислил первый транш в 750 млн рублей Муфтияту Дагестана, в ближайшее время поступит второй транш", - отметил депутат.

Таким образом, указал парламентарий, мечеть будет достроена в максимально сжатые сроки.