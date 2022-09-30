"Грузинская мечта" призналась в ослаблении ЕНД

30 сен. 23:40

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе считает, что "Единое национальное движение" (ЕНД) постепенно ослабевает. Об этом он заявил в эфире телеканала PalitraNews.

"Перед последними выборами мы обещали обществу, что сделаем все для окончательной нейтрализации "Нацдвижения", и в этом плане процессы развиваются с хорошей тенденцией", - цитирует Кобахидзе "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что ЕНД пошло ва-банк и предприняло попытку открыть в Грузии второй фронт. "Безусловно, разоблачение этого было очень важным фактором, способствовавшим ослаблению "Нацдвижения"", - сказал председатель правящей мечты.

Кроме того, он обратил внимание на то, что рейтинг партии серьезно понижен. "У них есть внутренние конфликты, безусловно, мы способствовали этому нашей соответствующей политикой", - пояснил Кобахидзе.