В Адыгее отменили концерт ко Дню республики

1 окт. 4:21

Запланированные на 5 октября в Адыгее торжественные мероприятия по случаю Дня республики отменены, сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

"Считаю, что в сложившейся ситуации широко отмечать этот праздник будет неправильным. Мы приняли решение о сокращении программы празднования - отмене большого концерта, фейерверка, фестивалей культуры. Уверен, что жители Адыгеи поддержат это решение", - написал он.

Из мероприятий в программе останутся собрание в Государственной филармонии Адыгеи, вручение госнаград отличившимся жителям республики, конноспортивный праздник на ипподроме.