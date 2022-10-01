Иранские правозащитники призвали ФИФА отстранить сборную от ЧМ-2022

1 окт. 2:34

Иранская женская правозащитная организация Open Stadiums призвала Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить сборную Ирана от чемпионата мира 2022 года в Катаре из-за неподобающего отношения к женщинам в стране.

В письме на имя президента ФИФА Джанни Инфантино организация также обратила внимание на то, что руководство Исламской Республики по-прежнему не позволяет женщинам посещать футбольные матчи.

Иранские правозащитницы отмечают, что Федерация футбола Ирана - не только соучастник преступлений властей, но и прямая угроза безопасности женщин-болельщиц в Иране и везде в мире, где играет национальная команда страны. "Футбол должен быть безопасным пространством для всех нас. Именно поэтому, как иранские футбольные болельщики, мы с тяжелым сердцем должны выразить нашу глубочайшую озабоченность по поводу участия Ирана в предстоящем чемпионате мира", - сказано в заявлении.

В этой связи в Open Stadiums призывают ФИФА на основании статей 3 и 4 ее устава немедленно исключить Иран из чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Напомним, 13 сентября 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов за "неправильное" ношение хиджаба, когда выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка ее привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у девушки не было сердечных заболеваний. В день смерти девушки, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста. С тех пор они охватили десятки городов.