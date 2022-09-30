Роща СКА может стать собственностью Ростова

30 сен. 23:29

Территорию рощи СКА в районе Измаильского переулка могут передать в собственность донской столицы после заявления губернатора области Василия Голубева.

Сейчас эта земля находится в ведении ДОМ.РФ. Ранее стало известно, что участок площадью 18,5 га могут отдать под жилую застройку, но это вызвало острое неприятие местных жителей, выступивших против уничтожения зеленых насаждений. Позже встречи с ними Василий Голубев пообещал, что попробует перевести территорию в муниципальную собственность. Теперь такой же вариант рассматривает ДОМ.РФ, пишет "РБК Ростов".

"Единый институт развития в настоящее время в соответствии со своими полномочиями проводит работу по его освобождению от незаконных пользователей, изучению возможности его дальнейшего использования для принятия соответствующего решения. Один из возможных вариантов – передача полномочий по управлению и распоряжению участком региону", – рассказали в пресс-службе компании.