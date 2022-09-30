Комсомольскую набережную Астрахани приведут в порядок до ноября

30 сен. 23:14

До ноября ремонт Комсомольской набережной в Астахани должен завершиться, - такую задачу поставил заместитель председателя правительства Астраханской области Михаил Богомолов.

Сейчас на объекте почти завершен первый этап благоустройства - участок набережной от Центрального стадиона. До ноября должен быть обновлен участок до бульвара Победы, работы проходят в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", - передает "АиФ Астрахань".

Вдоль водоканала уже появились тротуар и велодорожка, а также установлены ограждение и скамейки, - сообщили в мэрии.

Специалисты приводят в порядок и сквер у завода Антикормаш, который тоже вошел в нацпроект. Там появились детская площадка и уличные тренажеры, почти готова спортплощадка, а с понедельника рабочие приступят к монтажу скейт-парка и системы полива. Сдать объект планируется до конца октября.