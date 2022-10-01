В Чечню приедет Эрмитаж

1 окт. 6:23

Чечня впервые примет Дни Эрмитажа, они пройдут в Грозном с 3 по 9 октября, - сообщает пресс-служба музея.

Жителям и гостям Чечни представят выставки "Фарфоровая Россия" скульптора Павла Каменского", на которой будут представлены 24 фарфоровые скульптуры, изображающих представителей народностей, проживавших Российской империи в начале XX века. Также посетители увидят инклюзивную экспозицию "Незримое искусство. Расширяя границы возможного", она будет обращена к незрячим и слабовидящим.

В рамках межмузейного сотрудничества Чечня получит 3D-модель мраморной скульптуры императрицы Александры Федоровны из собрания Государственного Эрмитажа. Также планируется обсудить вопрос об обучении специалистов музеев респубоики новейшим методикам и исследованиям в области реставрации и 3D-технологий.

Кроме того, для гостей запланированы лекции, виртуальные экскурсии и телемост. Будет работать кинотеатр "Эрмитаж VR", где покажут виртуальную модель Галереи истории древней живописи и зала Юпитера, фильм в формате 360 "Эрмитаж. Погружение в историю" с Константином Хабенским в главной роли.

Вход на выставки и лекции свободный.