Инфляция в еврозоне бьет рекорды

По предварительным данным, инфляция в еврозоне достигла двузначного уровня и установила очередной рекорд в сентябре в связи с негативными последствиями продолжающегося на Украине кризиса, оказывающего серьезное влияние на европейские экономики.

Euronews со ссылкой на Евростат, статистическую службу Европейского союза, сообщает, что инфляция в еврозоне, представленной 19 государствами, достигла 10% в сентябре, поднявшись с 9,1% в августе.

Очередной рост цен произошел на фоне подорожания энергоресурсов, стоимость которых сейчас на 40,8% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 11,8% в годовом исчислении.

Среди наиболее пострадавших прибалтийские республики. Уровень инфляции в Эстонии составил 24,2%, в Литве - 22,5%, в Латвии - 22,4%.

Самый низкий уровень инфляции зафиксирован во Франции - 6,2%, на Мальте - 7,3% и в Финляндии - 8,4%.

Статистические данные были опубликованы после того, как министры энергетики ЕС договорились на внеочередном заседании в Брюсселе о мерах по борьбе с высокими ценами на электроэнергию.

Среди одобренных мер - обязательное снижение потребления электроэнергии, ограничение доходов негазовых производителей электричества (так называемых инфрамаржинальных), а также получение сверхприбыли от тех, кто работает с ископаемым топливом. За счет ограничения доходов и получения сверхприбыли миллиарды евро планируется перенаправить уязвимым домохозяйствам и компаниям.

Ожидается, что в ближайшее время будут обсуждаться возможные меры по снижению цен на газ, которые оказывают значительное влияние на стоимость электроэнергии в Европе.

Новые данные по инфляции в еврозоне, скорее всего, усилят давление на Европейский центральный банк (ЕЦБ), который будет вынужден поднять ключевые ставки. Финансовый институт, расположенный во Франкфурте, уже пошел на беспрецедентный шаг, впервые за 11 лет подняв в сентябре три ключевых ставки на 75 базисных пункта.

ЕЦБ заявил, что, скорее всего, продолжит поднимать ставки. Прогнозы были серьезно пересмотрены в сторону повышения: ожидается, что в этом году инфляция составит в среднем 8,1%, а в следующем - 5,5%. Экономический рост замедлится до 3,1% в 2022 году и до 0,9% - в 2023 году.

Организация экономического сотрудничества и развития предупредила в начале недели, что страны по всей Европе, в том числе экономически мощная Германия могут столкнуться с годовой рецессией в 2023 году в случае, если зимой будут перебои в обеспечении энергоресурсами.