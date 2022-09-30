Германия выступила против ограничения цен на весь импорт газа

Сегодня, всего через день после обнародования масштабного проекта помощи гражданам и компаниям в €200 млрд в связи с ростом цен на газ, правительство ФРГ подтвердило свою оппозицию европейскому решению по ограничению цен на импорт энергоресурса.

По данным Politico, на правительственной пресс-конференции в Берлине спецпредставитель министерства экономики заявила, что важно различать так называемый ценовой тормоз, о котором Германия объявила в четверг и в рамках которого правительство устанавливает цены на газ, покрывая разницу от реальной рыночной стоимости, и предложением установить ценовой потолок для всего европейского блока, предполагающий, что страны ЕС будут платить фиксированную сумму международным поставщикам.

Пресс-секретарь Сюзанна Унград выразила обеспокоенность в связи с тем, что подобного рода ценовые ограничения в отношении глобального импорта (идея была поддержана 15 странами в недавнем письме, адресованном комиссару по энергетике Кадри Симсон) чреваты перенаправлением поставок в другие страны, что может привести к дефициту в Европе.

”Мы не поддерживаем максимальный лимит, другими словами, фиксированный ценовой предел, поскольку так мы можем лишить себя возможности закупать достаточно газа на мировом рынке, - объяснила Унград. - Крайне контрпродуктивно оказаться в ситуации, когда газ нам будет недоступен, ведь мы не сможем гарантировать стабильные поставки”.

Пока Еврокомиссия не предложила законопроект, в рамках которого будут снижены оптовые цены на газ либо посредством предельной стоимости, либо за счет субсидий. Несколько стран, в том числе Италия, Польша и Греция, выдвинули собственные предложения по поводу ценового потолка, от жесткой максимальной возможной стоимости до так называемого динамического порога, который предполагает, что европейские цены на газ будут символически выше на евро, чем азиатские - маркер Япония-Корея.

Осторожную позицию Берлина министр экономики и проблем климата Роберт Хабек озвучил на в Брюсселе на внеочередном саммите министров энергетики ЕС. Отметив, что ФРГ готова к ограничению стоимости российского газового импорта, которое Еврокомиссия уже предлагала ввести, однако идея не нашла широкой поддержки среди членов блока, Хабек крайне осмотрительно говорил о ценовом потолке для импорта СПГ: ”Главное, чтобы Европа получала достаточно газа”. Ранее в сентябре канцлер Олаф Шольц выступил против ограничения цен на импорт газа.

Финансовые вопросы

Германская схема субсидирования, скорее всего, вызовет неоднозначную реакцию на европейском уровне, поскольку страны с устойчивым финансовым положением могут себе позволить направить средства на ограничение газовых цен для граждан и предприятий, тогда как у остальных нет необходимой финансовой свободы действий. ”Мы не можем разделиться, исходя из финансовых возможностей для маневра, нам нужна единая позиция”, - заявил уходящий с поста премьер-министра Италии Марио Драги.

Дипломаты переживают, что такие меры как снижение акцизных сборов или ограничение цены, объявленное Германией, могут негативно отразиться на соседних странах. ”Оказавшись под давлением, правительства делают всё, что в их силах. Но есть ограничения, и совершенно очевидно, что не все страны-члены готовы к такому решению”, - сказал европейский дипломат.

Противоречия напоминают ситуацию в отношении мер поддержки во время пандемии коронавируса, когда Германия выделила огромную сумму на поддержку бизнеса, пострадавшего от локдаунов. Берлин был обвинен в том, что исказил принципы конкуренции по всей Европе, поскольку не все европейские страны могут позволить себе подобную щедрость. В итоге ЕС создал беспрецедентный фонд поддержки в €750 млрд. Правительство ФРГ, в свою очередь, неоднократно заявляло о том, что предпринятая мера была единоразовой и не будет повторяться.

”Сейчас логика совершенно иная, чем во время коронавируса. По сути, каждая страна сама за себя - такой тон задала Германия”, - говорит Мужтаба Рахман, директор Eurasia Group, компании-консультанта по политическим рискам.

Решение Германии направить огромные средства для разрешения энергетического кризиса также вызывает недовольство внутри страны. Федеральный аудиторский суд Германии в четверг пожаловался, что правительство обходит долговые обязательства и полагается на схему, которой не хватает прозрачности и парламентского контроля.

Берлин против введения ценовых ограничений, но готов бороться с высокой стоимостью энергоресурса за счет совместных закупок газа. ”Мы должны мудро использовать европейский энергорынок, действовать сообща и снизить цены”, - заявил Хабек. Однако в Германии беспокоятся, что подобные меры - нарушение самой концепции ЕС, Еврокомиссии придется вмешаться и принять решение, на что могут уйти месяцы, добавил немецкий чиновник.