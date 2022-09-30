Манасчи Рысбай Исаков попал в Книгу рекордов Гиннесса

30 сен. 22:14

Манасчи Рысбай Исаков, прочитавший эпос "Манас" в течение 124 часов во время "Недели Манаса" в Бурсе, стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, - сообщает пресс-служба ТЮРКСОЙ.

В культурной столице тюркского мира 2022 года, городе Бурса, походит мероприятие по популяризации всемирно известного эпоса "Манас", который занимает важное место в кыргызской устной народной литературе и считается одним из уникальных литературных и культурных шедевров тюркского мира.

В рамках "Недели Манаса" жители и гости Бурсы могли познакомиться с этим культурным наследием тюркского мира в городском парке Меринос в Бурсе.

В мероприятии приняли участие известные сказители-манасчи из Кыргызстана, Казахстана и Турции.

"Сегодня эпос "Манас", представляющий огромную ценность для кыргызского народа и всего тюркского мира, и являющийся уникальной жемчужиной устного народного творчества кыргызов и составной частью духовного наследия кыргызского народа, собрал нас всех вместе в городе Бурсе, древнем мегаполисе братской Турции и культурной столице тюркского мира. Значение эпоса "Манас" для всего тюркского мира сохраняет свою высокую актуальность и в наши дни как яркое культурное достояние, которое сохранилось вопреки столетиям", - сказал на открытии мероприятия генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев.

Эпос "Манас" – это героическое сказание, которое веками исполняется в устной форме и является одним из краеугольных столпов духовной жизни и важным источником вдохновения для кыргызского народа, - подчеркнул посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев.

Напомним, мероприятие было организовано при поддержке ТЮРКСОЙ в рамках IV Всемирных игр кочевников.