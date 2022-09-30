Названа самая серьезная проблема грузинской экономики

30 сен. 21:32

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили назвал самую серьезную проблему грузинской и мировой экономики: по его словам, это высокая инфляция.

Как следует из данных Национальной службы статистики Грузии, годовая инфляция (август 2022 года к августу прошлого года) в Грузии достигла 10,9%, в то время как целевой показатель - всего 3%. "Двузначная инфляция фиксируется как в больших экономиках Евросоюза, где ее уровень составляет 20-22%, так и в грузинской - ее уровень выше 10%", - цитирует Хуцишвили Sputnik Грузия.

Глава Минфина констатировал, что в Грузии выросли цены на продовольствие, топливо и другие товары, улучшение ожидается лишь со следующего года: инфляция приблизится к целевому уровню в 3% только после второго квартала будущего года.