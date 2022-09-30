Осетинский "Казачий хутор" доведет площадь своих садов до тысячи гектаров

30 сен. 21:46

Североосетинская компания "Казачий хутор" увеличит площадь своих яблоневых садов до 1 тыс га, - сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

"Сейчас мы выращиваем девять сортов яблок. Вся продукция высокого качества. На всех этапах - от высаживания до хранения и упаковки урожая - применяются передовые технологии. Планируем увеличивать площадь садов до 1 тыс га", - цитирует пресс-служба генерального директора компании "Казачий хутор" Андрея Автушенко, передает ТАСС.

Общая стоимость проекта оценивается в 11,8 млрд. Уже завершено строительство практически не имеющего аналогов в стране плодохранилища, рассчитанного на 50 тыс тонн фруктов, а к сбору урожая привлекается до 1 тыс сезонных работников, которые ежедневно собирают около 900 т яблок, которые затем отправляются в торговые сети по всей стране.

Напомним, сейчас доля яблок отечественного производства на российском рынке составляет 40-50%.