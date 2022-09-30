Жители Майкопа привели в порядок улицы столицы Адыгеи

30 сен. 21:30

В рамках республиканского субботника, организованного по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, а также в преддверии наступления холодов на территории Майкопа сегодня прошел масштабный субботник.

В акции чистоты приняли участие более шести тысяч человек – в том числе сотрудники администраций Адыгеи и Майкопа, коллективы региональных и городских предприятий, управляющие организации, общественность. В работе было задействовано около 20 единиц специальной техники. В частности, в городе были ликвидированы стихийные свалки, сорная растительность, был наведен порядок в лесополосах, зонах отдыха и на берегах рек, - передает "АиФ-Адыгея".

Всего по итогам субботника региональным оператором на городской полигон было вывезено 192 кубометра мусора.

"Главное – повысить экологическую культуру населения, привить бережное отношение к своему дому, улице, поселку или городу. Поэтому важно, чтобы в таких созидательных процессах рядом со старшими всегда была молодежь. Призываю всех жителей города и трудовые коллективы присоединиться к всероссийской акции. Каждый может привести в порядок территорию рядом с домом, детской или спортивной площадкой, своим магазином или офисом, чтобы Майкоп всегда оставался чистым и ухоженным", - отметил в своем telegram-канале глава города Майкопа Геннадий Митрофанов.