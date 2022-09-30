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Готовивший покушение на президента Казахстана проведет за решеткой 17 лет

Готовивший покушение на президента Казахстана проведет за решеткой 17 лет

Суд Астаны приговорил подозреваемого в подготовке покушения на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам колонии, - сообщили в пресс-службе суда.

"Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны сегодня вынес обвинительный приговор в отношении А. Путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Приговор пока не вступил в законную силу. 

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