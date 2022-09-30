Пашинян не исключил встречи с Эрдоганом в Праге

30 сен. 20:59

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможной встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Праге. Об этом он заявил в интервью общественному телевидению Армении.

"Мы не исключили такую встречу, но это не означает, что она состоится. Это зависит от многих обстоятельств... Я не исключаю встречи, но она пока не подтверждена", - пояснил политик.

В то же время, Пашинян уточнил, что примет участие в саммите Европейского политического сообщества в столице Чехии.

Напомним, ранее президент Турции сообщил, что может встретиться с армянским премьером в Праге в начале октября.