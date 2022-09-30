Эбрахим Раиси подписал законопроект о членстве Ирана в ШОС

30 сен. 20:45

Президент ИРИ Эбрахим Раиси сегодня подписал законопроект "О присоединении Исламской Республики Иран к Шанхайской организации сотрудничества" и направил его в парламент для одобрения.

Законопроект о присоединении был представлен в парламент для юридического процесса его утверждения после проверки в кабинете министров, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Присоединение Ирана к ШОС - крупнейшему региональному рынку в мире – обеспечит стране гарантии ее национальных интересов и поможет в разработке сбалансированной внешней политики, - говорится в сообщении.