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Эбрахим Раиси подписал законопроект о членстве Ирана в ШОС

Эбрахим Раиси подписал законопроект о членстве Ирана в ШОС

Президент ИРИ Эбрахим Раиси сегодня подписал законопроект "О присоединении Исламской Республики Иран к Шанхайской организации сотрудничества" и направил его в парламент для одобрения.

Законопроект о присоединении был представлен в парламент для юридического процесса его утверждения после проверки в кабинете министров, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Присоединение Ирана к ШОС - крупнейшему региональному рынку в мире – обеспечит стране гарантии ее национальных интересов и поможет в разработке сбалансированной внешней политики, - говорится в сообщении.

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