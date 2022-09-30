Эрдоган: Турция идет к намеченным целям верным курсом

30 сен. 20:33

Турция шаг за шагом разрушает планы противников, продолжая продвигаться к намеченным целям. Последним звеном действий антитурецких кругов стало давление на турецкую экономику, - заявил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на совещании "Экономические преобразования и новые парадигмы" во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Попытки сжать турецкую экономику в тисках инфляции и высоких процентных ставок, а также нанести ущерб национальной валюте, были пресечены усилиями правительства Турции, а мировой экономический кризис, начавшийся с пандемии и продолжившийся, подтвердил устойчивость экономики Турции и верность курса Анкары, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Официальная Анкара пытается использовать максимум возможностей, истекающих из региональных и международных процессов, во благо Турции, хотя страна столкнулась с несправедливыми и незаконными политическими и экономическими ограничениями.

"Давление и несправедливость вынудили Турцию выработать новую модель экономического развития в рамках принятых правил мировой экономической системы. Процессы последних лет говорят о том, что мы на верном пути", - констатировал турецкий лидер.