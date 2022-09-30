Съезд казахстанской партии "Ауыл" выбрал первого кандидата в президенты

30 сен. 20:17

В Астане прошел внеочередной XX Съезд Народно-демократической патриотической партии "Ауыл", делегаты которого поддержали кандидатуру Жигули Дайрабаева в качестве кандидата на предстоящие президентские выборы.

"Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного комплекса. Мы аграрное государство. Первым долгом мы должны решать вопросы продовольственной безопасности. Конечно, я многое не буду обещать, время покажет. Дайте время. Мы сосредоточимся, обмозгуем, будем планировать, как вести предвыборную агитацию, и будем советоваться, будем готовить планы и платформы", - цитирует Дайрабаева "АиФ-Казахстан".

Согласно информации на сайте Ассоциации фермеров Казахстана, Жигули Дайрабаеву 68 лет. Он женат, имеет троих детей и семерых внуков. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт в Алматы по специальности "агроном", а также Высшую школу агропромышленного комплекса. С октября 2015 года по декабрь 2019 года занимал пост председателя Жамбылского областного филиала РОО "Союз фермеров Казахстана".

В 2022 году он был назначен председателем Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП "Атамекен". Является и председателем Ассоциации фермеров Казахстана и почетным гражданином района имени Турара Рыскулова Жамбылской области.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.