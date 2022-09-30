НАТО не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

30 сен. 20:17

НАТО не видит признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, РФ ожидают "серьезные последствия", если ядерное оружие все же будет применено.

"Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия", - отметил Столтенберг.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, генсек НАТО сказал, что "Украина имеет право возвращать свои территории, может защищать и освобождать свои территории".