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НАТО не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

НАТО не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

НАТО не видит признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, РФ ожидают "серьезные последствия", если ядерное оружие все же будет применено.

"Мы внимательно следим за поведением России и не видим в настоящее время изменений в позиции ядерного оружия", - отметил Столтенберг.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, генсек НАТО сказал, что "Украина имеет право возвращать свои территории, может защищать и освобождать свои территории".

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