Пашинян: если текст мирного соглашения будет приемлемым, то Армения его подпишет

30 сен. 19:58

Армении необходимо начать предметные переговоры с Азербайджаном по поводу подписания мирного договора, такое заявление сделал премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению.

"Мы не отказываемся от достигнутых договоренностей. В ближайшие дни наш министр иностранных дел проведет встречу с азербайджанским министром, в ходе которой, как мы ранее заявляли, должны начать переговоры о разработке текста соглашения", - подчеркнул политик.

Он также опроверг информацию о том, что на столе переговоров якобы есть готовый документ. При этом Пашинян пояснил, что "было бы желательно получить" его.

Премьер-министр напомнил, что 2 октября в Женеве министры иностранных дел Армении начнут обсуждать текст мирного соглашения. "Если текст будет приемлемым для нас, то мы подпишем", - заверил глава правительства.