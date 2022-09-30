На трассе в Минводах нашли подпольный цех по производству "левого" алкоголя

30 сен. 19:49

Специалисты Росалкогольрегулирования нашли нелегальное производство пяти видов алкогольной продукции в Предгорном округе Ставрополья, сообщается в телеграм-канале надзорного органа.

Специалисты ведомства совместно с полицейскими обследовали помещения на трассе Пятигорск - Георгиевск, у рынка "Лира" на территории Кавминвод, и нашли в них спиртное без лицензии и маркировки, а также техоборудование для его производства, - передает "АиФ-Ставрополье".

Здесь находились автоматы этикетировки и укупорки алкоголя, напорная емкость, 1,5 тыс л спиртосодержащей жидкости, более 34 тыс бутылок крепкого алкоголя и 1754 полимерных 10-литровых канистр с этиловым спиртом 95%. Все это изъяли и отправили на досудебное хранение в "Росспиртпром".

Сейчас правоохранители ищут владельцев производства, - говорится в сообщении.