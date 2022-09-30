Минфин РФ полностью выплатил купонный доход по еврооблигациям

30 сен. 19:44

Министерство финансов России полностью исполнило рублевые обязательства по выплатам по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2030 году, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Платежный агент Национальный расчетный депозитарий получил деньги для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по выпуску в сумме 18,3 млрд рублей (эквивалент $319,3 млн).

"Таким образом, обязательства по погашению части основного долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации и их обслуживанию исполнены Минфином России в полном объеме", - подчеркнули в Минфине.

Напомним, ведомство согласно указу президента от 22 июня перешло на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, подразумевающий выплаты в рублях.