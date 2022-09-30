Американский Минторг внес 57 организаций в свой "черный" список

30 сен. 19:30

Министерство торговли США внесло 57 российских организаций в свой "черный" список, обвинив их в нарушении режима экспортного контроля в отношении РФ. Соответствующее заявление опубликовало сегодня Бюро промышленности и безопасности при Минторге.

В нем говорится, что соответствующее решение было принято в связи с проведением референдумов и вхождением в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, еще одна причина - "нарушение экспортного контроля США".

В "черный" список вошли в том числе предприятие "Авиаагрегат", Центральный аэрогидродинамический институт, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, МАИ, Императорский Тульский оружейный завод.