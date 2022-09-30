В СОГУ заработал коворкинг-центр "Точка кипения - Владикавказ"

30 сен. 19:29

Сегодня на базе Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова (СОГУ) прошла торжественная церемония открытия коворкинг-центра "Точка кипения - Владикавказ", - сообщили в пресс-службе вуза.

"Одна из основных стоящих перед нами задач - вывести из университетов в экономику страны порядка 30 тыс технологических предпринимателей к 2030 году. "Предпринимательские точки кипения" станут дополнительным механизмом для реализации этой цели. Открытие таких точек даст возможность студентам улучшить свои предпринимательские компетенции, найти единомышленников и потенциальных инвесторов для реализации своего проекта. "Точка кипения" в СОГУ также нацелена присоединиться к Платформе, но уже сейчас будет активно поддерживать стартапы студентов и содействовать формированию предпринимательской экосистемы", - рассказал на церемонии замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук, передает ТАСС.

"Точка кипения - Владикавказ" сфокусирует свою работу на перспективных направлениях - технологическое предпринимательство, цифровизация и IT, а также туризм. Площадка сформирует сообщество студентов, преподавателей и представителей различных профессиональных сфер, котоые будут работать над новыми решениями для социально-экономического развития региона и страны.

"Точка кипения" будет обеспечивать взаимодействие вузовского сообщества, институтов развития, научных организаций и бизнес-партнеров с целью технологического развития страны, а на ее площадке будут собираться лучше спикеры страны, которые будут помогать студентам создавать и реализовывать стартапы, - отметил ректор вуза Алан Огоев.