РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

При диверсиях на газопроводах использовали сотни килограммов тротила

При диверсиях на газопроводах использовали сотни килограммов тротила

Мощность взрывов на "Северных потоках" составляет сотни килограммов в тротиловом эквиваленте, - говорится в совместном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.

"Взрывы были зарегистрированы сейсмологическими институтами и произошли в международных водах. Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов", - говорится в совместном письме, передает РИА Новости.

Письмо было опубликовано в одной из соцсетей главой шведского МИД Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено сегодня на 22.00 мск.

Важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах, - добавила Линде.

565 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version