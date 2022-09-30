При диверсиях на газопроводах использовали сотни килограммов тротила

30 сен. 19:14

Мощность взрывов на "Северных потоках" составляет сотни килограммов в тротиловом эквиваленте, - говорится в совместном письме, распространенном постоянными представительствами Швеции и Дании при ООН.

"Взрывы были зарегистрированы сейсмологическими институтами и произошли в международных водах. Магнитуда взрывов составила 2,3 и 2,1 по шкале Рихтера соответственно, что, вероятно, соответствует взрывной нагрузке в несколько сотен килограммов", - говорится в совместном письме, передает РИА Новости.

Письмо было опубликовано в одной из соцсетей главой шведского МИД Анн Линде в преддверии срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено сегодня на 22.00 мск.

Важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах, - добавила Линде.