Ирония судьбы Микаэла Таривердиева

Автор 132 саундтреков к советским и российским фильмам Микаэл Таривердиев начал заниматься музыкой почти случайно. У соседей в Тифлисе, где родился и вырос будущий композитор, был рояль, и, глядя на них, отец Микаэла тоже купил единственному сыну инструмент, на котором тот разучивал быстро наскучившие ему гаммы.

Родители Микаэла - тбилисские армяне, которые свободно говорили на русском и редко на армянском языке. Вообще в Тбилиси родилось немало известных армян. Колорит тбилисского армянства сродни аналогичному культурному феномену бакинского армянства. В советское время в многонациональных Тбилиси и Баку армяне никогда не ощущали вокруг себя национально-культурных барьеров.

Окончив музыкальное училище в Тбилиси Микаэл Таривердиев по настоянию матери поступил в Ереванскую консерваторию, но спустя всего полтора года бросил учебу и отправился покорять Москву. В 1953 году Таривердиев поступил в музыкальный педагогический институт имени Гнесиных, в класс к самому Араму Хачатуряну. Интернациональная внутренняя культура нового студента требовала от Хачатуряна несколько иного подхода, а потому ориентировать Микаэла на то, чтобы насыщать его творчество национальным колоритом, гений армянской народной музыки не стал.

Во время обучения Таривердиев не выделялся какими-то сверхъестественными способностями. Неповторимый талант будущего композитора проявится по иронии судьбы и вновь почти случайно. Как-то раз в Гнесинку пришли студенты ВГИКа, которым срочно был нужен композитор для курсовой работы. Среди кинематографистов оказался и будущий известный режиссер Михаил Калик, с которым Таривердиев будет плодотворно сотрудничать несколько десятилетий, а дружбу они сохранят до самой смерти.

Знакомство со студентами ВГИКа стало для Таривердиева судьбоносным, принеся ему известность в кинематографической среде и народную любовь, благодаря музыке к фильмам "Ирония судьбы или, С легким паром", "Семнадцать мгновений весны", "Король-олень", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён", "Судьба резидента", " Мы, нижеподписавшиеся", а саундтрек к кинофильму "Мой младший брат" стал настолько популярен, что его заимствовали при создании документального фильма "Тысячи километров холода", посвященного презентации нового автомобиля ЗИЛ-130.

Таривердиеву нравилось работать и в кино, и на эстраде, но особенно - создавать музыку к поэтическим произведениям разных поэтов. Он написал множество вокальных циклов на стихи разных средневековых японских поэтов, Маяковского, Ахмадуллиной, Евтушенко, Хэмингуэя, Вознесенского, Цветаевой. Причем композитор был уверен, что поэзия музыки апеллирует к высокому искусству более обширными понятиями, нежели классическая поэзия. Музыка более гибка, у нее больше возможностей для передачи той или иной эмоции.

Была у Таривердиева и своя музыкальная любовь, которая часто согревала его дома в кругу родных и близких, напоминая о детских годах. Это была музыка Шуберта, с которой Микаэл тоже познакомился почти случайно, благодаря родной тете, не признававшей никого, кроме выдающегося австрийского романтика.