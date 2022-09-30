Лондон расширяет санкции против Москвы в IT и инженерной сфере

30 сен. 18:56

Великобритания расширяет антироссийские санкции в области IT технологий, аудиторских услуг и инженерной сферы. Такое сообщение распространила пресс-служба британского правительства.

В нем говорится о запрете на консалтинговые услуги для России в сфере IT.

Запрещается также "оказание юридических услуг при транзакциях в ряде коммерческих сфер".

Кроме того, ограничения распространяются на рекламную сферу и аудит.

"Также Великобритания запрещает экспорт в Россию примерно 700 наименований товаров, которые важны для российской промышленности и для разработки технологий", - отметили в правительстве.