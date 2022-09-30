Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции

30 сен. 18:52

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил о дополнительных санкциях в отношении граждан и юридических лиц РФ, призвав Верховную раду принять закон, упрощающий процедуру национализации российских активов.

"Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении санкций против значимых физических и юридических лиц России, которые не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права, или тех, кто так или иначе причастны к агрессивным шагам против Украины и сообщества демократических народов... На следующем заседании Верховной рады Украины будет рассматривается проект закона о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот проект без прений", - сказал президент в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.