Минтранс Узбекистана восстановит движение между Бухарой и Хивой

30 сен. 18:38

Пассажирский поезд "Бухара – Хива – Бухара" возобновит работу с пятого октября текущего года, - сообщили в информационной службе министерства транспорта Узбекистана.

"С учетом развития туризма в республике и спроса туристических компаний с 5 октября 2022 года будет восстановлено движение пассажирского поезда "Бухара – Хива – Бухара"", - говорится в сообщении, передает Sputnik Узбекистан.

Поезд будет отправляться из Бухары в 12:10 по средам, пятницам и воскресеньям с 5 октября по 13 ноября и прибывать в Хиву в 19:29.

С 6 октября по 14 ноября состав будет отправляться из Хивы в 07:52 по четвергам, субботам и понедельникам и прибывать в Бухару в 15:16.

Купить билеты можно не только в железнодорожных кассах, но и в электронном виде, - напомнили в Минтрансе.