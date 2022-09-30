Нацстат Грузии: экономика страны демонстрирует уверенный рост

30 сен. 18:17

Экономика Грузии восстанавливается высокими темпами – реальный рост ВВП в августе 2022 года составил 10,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии.

Средний показатель реального роста за восемь месяцев с начала года составляет 10,3%, а после спада экономики в 2020 году на 6,8% с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах, - передает Sputnik Грузия.

По предварительным данным, экономический рост Грузии в минувшем 2021 году составил 10,4%. В нынешнем году значительный вклад в рост экономики страны внесли сферы транспорта и складирования, строительства, информации и коммуникаций, гостиниц и ресторанов, а также торговли. Тенденция к снижению наблюдалась лишь в обрабатывающей промышленности и сделках с недвижимостью.

Рост экспорта в январе-августе составил примерно 37%, а импорта –36,5%. В прошлом месяце в стране было зарегистрировано около 6,9 тыс новых предприятий, что почти на 92% больше, чем в аналогичный период годом ранее.