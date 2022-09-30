Дербентский НИИ "Волна" завершает разработку системы видеонаблюдения для самолетов

30 сен. 17:59

Дербентский научно-исследовательский институт "Волна" завершает создание системы видеонаблюдения для самолетов типов RRJ, SSJ-NEW, МС-21, рассказал начальник отдела машиностроительного комплекса управления промышленности и инновации Минпромторга Дагестана Абакар Омаров.

"Предприятие выполняет полный цикл работ по созданию продукции: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство изделий, эксплуатационное сопровождение, сервисное и гарантийное обслуживание, модернизацию по запросам заказчиков", - цитирует его "Интерфакс".

Руководитель отдела уточнил, что сотрудники института также разрабатывают новую продукцию, в том числе для дистанционного питания подводных волокно-оптических линий связи, бортовую систему видеонаблюдения для развлекательных аппаратов и т.д.