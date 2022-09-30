СМИ: Швеция выполнила одно из условий Турции для своего вступления в НАТО

30 сен. 17:53

Инспекционное управление по стратегическим товарам Швеции сегодня объявило о решении возобновить выдачу разрешений на экспорт оружия в Турцию, что было одним из условий, которые Анкара выдвигала для ратификации вступления Швеции в НАТО, - сообщают европейские СМИ.

Швеция и Финляндия ввели соответствующий запрет в 2019 году из-за операции Турции против курдских "Отрядов народной самообороны" в Сирии. В Анкаре считают, что это военизированное формирование связано с "Рабочей партией Курдистана", признанной в Турции террористической организацией, - передает "Интерфакс".

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, но Турция выступила против планов двух северных стран. 28 июня на саммите НАТО Турция все же поддержала их заявку после того, как в меморандуме по итогам саммита было закреплено обещание Финляндии и Швеции о совместной борьбе с терроризмом.