Правительство Азербайджана утвердило новую структуру академии наук

30 сен. 17:41

В целях исполнения указа президента Азербайджана "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике" правительство страны утвердило новую структуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), - сообщили в Кабинете министров АР.

В соответствии с документом, в рамках новой структуры Академии наук будут функционировать 22 научных учреждения. Количество сотрудников НАНА определено в размере 3 510 человек. Также в решении отражены вопросы оптимизации управления и финансовых расходов учреждения, - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, в июле текущего 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике", в соответствии с которым учреждения и организации НАНА передаются в подчинение вновь созданного министерства науки и образования страны.