В Турции заявили, что Европа купит у России газ на любых условиях

30 сен. 16:55

Автор турекого издания Sabah Мелих Алтинок заявил, что после инцидентов на "Северных потоках и ожидаемого введения потолка цен на российский газ Европе придется полностью принять условия Москвы в вопросе покупки топлива.

По его мнению, за ЧП на трубопроводе стоит Вашингтон, который открыто "ударил по печени" своих союзников из ЕС, а также ответственен за провальную энергетическую политику Брюсселя по отказу от российской энергетики. Также журналист добавил, что Урсула фон дер Ляйен ставит Москве условия так, будто это Европа продает России топливо, а не наоборот.

"Если вам нужна энергия, вы заплатите Путину, единственному продавцу, которого вы спровоцировали, ту цену, которую он хочет. И даже не в евро, которые стремительно тают по отношению к доллару США, а в рублях, как согласилась Германия. А потом вы будете молиться, чтобы Байден, который во время своего недавнего выступления искал в зале конгрессвумен Джеки, погибшую месяц назад в автокатастрофе, и спрашивал, где она, не ударил по вам так, как ударил по Германии", - цитирует его РИА Новости.