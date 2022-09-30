ЕС прекратит принимать заявки на визы от россиян, находящихся вне России

30 сен. 16:37

Еврокомиссия ужесточила условия выдачи россиянам краткосрочных шенгенских виз, вводится запрет на прием визовых заявок от граждан России, находящихся на территории других стран.

Инструкция ЕК предполагает "очень тщательную оценку" россиян в целях сохранения безопасности ЕС, сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон на пресс-конференции в Брюсселе.

"В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС", - напомнила она.

Инструкция ЕК странам ЕС гласит, что они не должны принимать заявки на визы от россиян, находящихся за пределами РФ.