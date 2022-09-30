РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЕС прекратит принимать заявки на визы от россиян, находящихся вне России

ЕС прекратит принимать заявки на визы от россиян, находящихся вне России

Еврокомиссия ужесточила условия выдачи россиянам краткосрочных шенгенских виз, вводится запрет на прием визовых заявок от граждан России, находящихся на территории других стран.

Инструкция ЕК предполагает "очень тщательную оценку" россиян в целях сохранения безопасности ЕС, сообщила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон на пресс-конференции в Брюсселе.

"В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС", - напомнила она.

Инструкция ЕК странам ЕС гласит, что они не должны принимать заявки на визы от россиян, находящихся за пределами РФ.

1205 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version