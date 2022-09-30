Смертельное ДТП произошло в Атырау

30 сен. 16:19

Массовое ДТП произошло в Атырауской области, в результате погиб один человек.

Местом трагедии стал 548 км автодороги республиканского значения "Актобе-Атырау-Астрахань". По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, водитель автомобиля Ford Transit, 1956 года рождения, не справился с управлением и допустил столкновение двумя встречными автомобилями - "Урал" и "Лада". В результате аварии на месте погиб пассажир Ford Transit, 1967 года рождения. Также в ДТП пострадали пять человек, они с различными травмами доставлены в областную больницу.