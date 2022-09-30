В Грузии намерены повысить пенсии

30 сен. 15:59

В Грузии в 2023 году повысят пенсии для возрастных пенсионеров. Об этом сообщил на заседании правительства премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше, проживающих в высокогорных поселениях, составит почти 440 лари (примерно $155), в других местах – 365 лари (примерно $129). Пенсия для лиц моложе 70 лет составит 300 лари (примерно $105), а в высокогорных регионах 355 лари (примерно $125)", – цитирует его "Sputnik Грузия".

Гарибашвили также сообщил, что будет увеличена социальная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья. В частности, он отметил, что для лиц с ярко выраженными ОВЗ предусмотрено повышение размера выплат на 65 лари.



"Мы почти утроили помощь детям – было 50 лари, а сейчас 150 лари. В прошлом году это было 100 лари, а потом мы снова увеличили, и так будет продолжаться. Мы хотим увеличить ее еще больше, в зависимости от того, какой бюджет у нас будет в 2023 году. Я сообщу вам об этом позже", – поведал глава правительства.