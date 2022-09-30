Канатная дорога в Кисловодске закрывается с 3 октября

30 сен. 16:01

В Кисловодске в октябре произведут ремонт канатной дороги, популярной у туристов.

"В национальном парке Кисловодска будет приостановлена работа канатной дороги. Туристический объект не будет работать с 3 по 21 октября в связи с плановыми ремонтными работами", - уточнили в городской администрации со ссылкой на слова главы курорта Евгения Моисеева.

Время в пути на канатной дороге составляет восемь минут, она проходит над главными достопримечательностями национального парка и ведет к смотровой площадке.

Впервые канатная дорога в Кисловодске начала работать 21 апреля 1973 года.