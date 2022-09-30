Россия приняла Донбасс, Херсон и Запорожье в свой состав

30 сен. 16:00

Президент России Владимир Путин подписал сегодня документы о принятии в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в статусах четырех новых субъектов.

От ДНР соответствующий документ подписал Денис Пушилин, от ЛНР – Леонид Пасечник, от Запорожской области – Евгений Балицкий, от Херсонской области – Владимир Сальдо.

Документы были подписаны в присутствии Федерального Собрания. Обращаясь к депутатам, сенаторам, членам правительства, общественным и политическим деятелям, Владимир Путин подчеркнул, что на референдумах, прошедших 23-26 сентября, жители Донбасса, Херсона и Запорожья сделали свой однозначный выбор.

"Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное Собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, четырёх новых субъектов Российской Федерации, потому что это воля миллионов людей", - сказал он.

"За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее", - обратил внимание президент России.