Дагестанского собаколова приняли за стрелка

30 сен. 15:55

В дагестанском Кизилюрте задержали сотрудника приюта бездомных собак с оружием, местные жители приняли его за преступника, написал в своем Telegram-канале глава мэр города Магомед Юсупов.

В пятницу в полицию поступали сообщения от горожан, которых насторожил разгуливавший по городу человек с ружьем. Приехавшие к месту полицейские задержали мужчину и отвезли в дежурную часть.

Как оказалось, жителей города напугал работник МУП "Питомец", который по заданию городского управления благоустройства занимался отловом бродячих собак.

Ружье, которое местные жители приняли за боевое, способно стрелять только снотворными иглами.

Отмечается, что мужчину отпустили для продолжения работы, так как не нашли состава преступления в его действиях.