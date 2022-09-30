Утечки на "Северном потоке" продолжатся до 2 октября

30 сен. 15:28

Постпредства Швеции и Дании при ООН выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что утечка газа на трубопроводе "Северный поток" продолжится до 2 октября, в то время как аналогичных данных по СП-2 в настоящее время нет.

Письмо опубликовала глава МИД Швеции Анн Линде в преддверии срочного заседания Совбеза ООН в связи с диверсиями на "Северных потоках", которое назначено на 22:00 мск. Она отметила, что важно, чтобы обсуждение основывалось на фактах.

"По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена", - сказано в заявлении.