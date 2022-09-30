Гарибашвили: Грузия должна беречь свои достижения

30 сен. 15:24

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия, несмотря на тяжелую ситуацию в Европе, сохранила стабильность и достичь двухзначного экономического роста.

"Все европейские государства ожидают рецессии. Сейчас речь идет не о росте экономики и создании рабочих мест, а как обеспечить теплом собственных граждан. Я не преувеличиваю. Это напрямую забота правительств многих европейских стран", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам главы правительства, это связано с тем, что Европа поэтапно отказывается от импорта российского газа.

"Ситуация в Европе очень сложная. Этого необходимо хорошо осмыслить. На фоне этой радикальной ситуации, того, что происходит в Европе, на Украине, мы сумели не только сохранить мир, стабильность и безопасность наших граждан, но и обеспечить двухзначный экономический рост", – подчеркнул Гарибашвили.

Премьер отметил, что Грузии необходимо беречь свои достижения. "Нам максимальная консолидация внутри страны, спокойствие, меньше эмоций, сохранение стабильности, и еще раз повторяю, высокий экономический рост, развитие и благополучие наших граждан. Слава Богу, мы смогли это сделать. Это нужно сохранить", – заключил он.